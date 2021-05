2° Festival jazz

Ancora una tappa massese, dopo l'esordio al Castello Malaspina il 14 settembre, per "Mutamenti", festival jazz ideato dall'Istituto di Valorizzazione Castelli e diretto da Max De Aloe, proposto per il secondo anno con il coinvolgimento di ben undici Comuni della Provincia apuana.

Giovedì 27 settembre sarà la Biblioteca civica ad ospitare "La misteriosa fisarmonica della Regina Loana" omaggio ad Umberto Eco presentato da Gianni Coscia, grande maestro del jazz italiano che ha suonato e collaborato con artisti del calibro di Fabrizio De Andrè, Stefano Bollani, Gorni Kramer. Lo spettacolo avrà inizio alle 21.30 con ingresso gratuito.

"Mutamenti", festival nato come rassegna per valorizzare il territorio, si propone come evento per avvicinare il grande pubblico al jazz unendo arte, cultura e musica. E' patrocinato da Regione Toscana, Provincia di Massa Carrara, Comuni soci dell'I.V.C., Re.Pro.Bi e Sistema Museale Terre dei Malaspina e delle Statue Stele.

Si concluderà il 6 ottobre al Teatro della Rosa di Pontremoli.

