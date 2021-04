Aggiornamento dell'albo dei Giudici Popolari. Domande entro il 31 luglio 2021

Nell'anno 2021 l'Ufficio Elettorale procederà con l' aggiornamento dei due Albi dei Giudici Popolari : per le Corti d'Assise e per le Corti d'Assise d'Appello. I cittadini italiani di età compresa fra i 30 e i 65 anni, in possesso dei requisiti richiesti (come da indicazioni della Legge n. 287/1951), potranno presentare domanda utilizzando ilappositamente predispostoLa domanda potrà essere inviata all'Ufficio Elettorale in uno dei seguenti modi:-consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Massa (aperto dal lunedì al venerdì con orario 9,00-12,30; martedì e giovedì anche pomeriggio orario 15,00-17,00);-invio a mezzo PEC all'indirizzo comune.massa@postacert.toscana.it

