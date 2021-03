Ai Servi da domenica 8 dicembre torna la rassegna per famiglie Tutt'insieme a teatro. In più, in biblioteca, anche un ciclo di laboratori gratuiti per bambini dai 5 anni

Spettacoli per famiglie, laboratori per i più piccoli, incontri con il pubblico.

La stagione 2019-2020 del Teatro dei Servi si arricchisce con un calendario di proposte dedicate a bambini e ragazzi che nasce dalla collaudata collaborazione fra l’Amministrazione comunale e Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

TUTT’INSIEME A TEATRO è il nome di questa rassegna di spettacoli che si terrà ai Servi sempre di domenica a partire dalle ore ore 16.

In scena quattro spettacoli rivolti ai bambini dai 3 ai 10 anni (i primi due) e dai 4 agli 11 (gli ultimi due titoli), al termine dei quali sarà offerta una merenda. Presentata in conferenza stampa dall’assessore alla cultura Veronica Ravagli e da Simona Dell’Ertole di Fondazione toscana, la rassegna si apre domenica 8 dicembre con i Pupi di Stac che propongono IL GATTO CON GLI STIVALI. Con i suoi storici burattini, il gruppo toscano propone una rilettura ironica e scanzonata della storia, prendendo le distanze dall’originale. “Ci racconta una carriera sociale ottenuta con l’inganno”, dicono gli artisti. Al centro, dunque, l’astuto gatto, con cui i bambini entrano in empatia, provando a esorcizzare le difficoltà che sentono di fronte al mondo degli adulti. Domenica 19 gennaio, ALADINO E LA LAMPADA MAGICA. La celebre fiaba delle Mille e una notte è rivista in una messinscena visionaria che combina teatro d’attore con ombre cinesi e giochi video. La Centrale dell’Arte ci racconta una vicenda di grandi desideri e magie fra amori e crudeltà: una storia dove il confine fra realtà e fantasia, possibile e impossibile, sfuma fin quasi a sparire. CAPPUCCETTO ROSSO è la fiaba in scena domenica 9 febbraio, nella rilettura di Zaches Teatro. Uno spettacolo che fonde i linguaggi della danza, del teatro di figura e della musica per portarci nel misterioso bosco della storia. Questo luogo di tentazione permette la disubbidienza: lontano dagli occhi che li sorvegliano, i bambini trasgrediscono affrontando pericoli e rischi, e si confrontano con le proprie paure. Chiude il ciclo, domenica 15 marzo, IL BRUTTO ANATROCCOLO. La compagnia Nata, combinando teatro d’attore e marionette, rilegge la fiaba di Hans Christian Andersen. Nasce un percorso sulla parità che insegna ai ragazzi l’accettazione di sé, la meravigliosa avventura della crescita e la necessità di sognare e sperare.

Il costo dei biglietti per questa rassegna è di 7,50 euro per gli adulti e di 5,50 per i bambini. Gli abbonamenti vanno da 23 a 25 euro per gli adulti e da 15 a 18 euro per i bambini .

Dedicato ai bambini dai 5 anni è anche un ciclo di laboratori gratuiti che si svolgono il sabato pomeriggio presso la biblioteca Stefano Giampaoli che si collegano ai temi degli spettacoli domenicali. Il ciclo si chiama SAB LAB e i laboratori sono curati dalla compagnia Gams e da La noce a tre canti

Si parte il 30 novembre con XMAS LAB, per creare decorazioni natalizie; si prosegue il 7 dicembre …CON GLI STIVALI per realizzare maschere teatrali ispirate al mondo degli animali. Prima dello spettacolo Aladino, sabato 18 gennaio, arriva SUL TAPPETO VOLANTE, per costruire insieme il magico mondo della fiaba. Con IN BOCCA AL LUPO, l’8 febbraio, si lavora con carta, cartoncino e forbici per realizzare il libro di Cappuccetto rosso. Si finisce il 14 marzo con PICCOLE E NERE, un affascinante viaggio nel mondo delle ombre fatto con cartoncini e sagome scure.

Ad integrare la stagione di prosa torna il ciclo di INCONTRI CON IL PUBBLICO proposti dalle compagnie in scena.

Si terranno ai Servi o presso la Biblioteca Civica S. Giampaoli (quello con Ambra Angiolini), alle ore 18, il giorno della seconda replica degli spettacoli.

Il ciclo si apre con Chiara Francini il 14 novembre sullo spettacolo Coppia aperta quasi spalancata, per proseguire il 29 novembre con Milena Vukotic che insieme a Maximilian Nisi presenta Un autunno di fuoco. Venerdì 20 dicembre è dedicato a tutta la compagnia de La camera azzurra: Fabio Troiano, Irene Ferri, Giulia Maulucci e Mattia Fabris. Non manca Mario Perrotta, il 26 gennaio, per In nome del padre. Ambra Angiolini, quest’anno protagonista de Il nodo incontra il pubblico domenica 23 febbraio presso la biblioteca. Chiude il ciclo Emilio Solfrizzi, martedì 3 marzo, in occasione di Roger.

