Al via un'indagine esplorativa per affidamento incarico per l'aggiornamento del programma Comparto Stazione

E' pubblicato all'Albo on line un avviso esplorativo per indagini di mercato finalizzato all'affidamento di un incarico per lo svolgimento dei servizi di architettura e ingegneria relativi all'aggiornamento del Programma integrato d'intervento - Comparto Stazione e relativo piano attuativo.

Gli interessati, in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono presentare la manifestazione d'interesse all'affidamento del servizio indicato, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata ed entro e non oltre le ore 13:30 del giorno 10 dicembre 2019 al seguente recapito: comune.massa@postacert.toscana.it.

Per informazioni:

Resp.le Servizio Pianificazione del territorio

arch. Lorenzo Tonarelli - tel. 0585 490331 - email: lorenzo.tonarelli@comune.massa.ms.it

