Allerta codice Arancione del 9-10 Novembre: chiusura di parchi e cimiteri; eventualmente degli attraversamenti sul Ricortola

In seguito all'avviso di criticità meteorologica emessa dal Cfr di Regione Toscana per le giornate del 9 e 10 novembre 2023, il sindaco ha firmato l'ordinanza sindacale n.137/23 ( in allegato) che dispone, per tutto il tempo di validità dell'allerta ARANCIONE ( dalle ore 16 del 9 e fino alle 14 del 10 novembre) e salvo eventuali proroghe o integrazioni, le misure a tutela della pubblica incolumità, sotto specificate:

- chiusura dei parchi pubblici e del Parco Fluviale del Frigido;

- chiusura dei cimiteri cittadini e montani nell’intero territorio comunale, fermo restando l’obbligo per il personale di ricevere le salme;

- eventuale chiusura degli attraversamenti idraulici sul Torrente Ricortola da via Massa Avenza a via Aurelia Ovest nel territorio comunale