Allerta meteo - Aggiornamento

Una intensa perturbazione, con un peggioramento deciso delle condizioni meteo, interesserà le zone settentrionali della Toscana a partire dalla sera di giovedì 31 gennaio. La fase più consistente, stando alle previsioni attuali, è attesa dalla serata di venerdì 1 quando le precipitazioni potranno assumere anche carattere di forte intensità. Pertanto la Regione Toscana ha emanato uno stato di vigilanza codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico per il reticolo minore, valido dalla mezzanotte di giovedì 31 fino alle ore 14,00 di venerdì 1 febbraio, e uno stato di allerta codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico per il reticolo minore valido dalle ore 14,00 di venerdì 1 febbraio sino alle 13,00 di sabato 2.

Dal momento che le forti precipitazioni potrebbero causare diffusi allagamenti, ingrossamento dei corsi d'acqua, fenomeni di smottamento nelle zone collinari e montane e caduta di alberi, il Servizio di Protezione Civile del Comune di Massa invita i cittadini ad osservare le consuete, semplici regole di protezione personale, vale a dire:

- mettere in sicurezza i propri beni nelle zone soggette ad allagamenti;

- usare l'automobile solo se strettamente necessario e parcheggiarla in zone sicure;

- non sostare vicino ai corsi d'acqua;

- non utilizzare i sottopassaggi;

- non soggiornare, se possibile, nelle aree a rischio frana e segnalare immediatamente eventuali criticità.

Poichè è previsto il perdurare della perturbazione per diversi giorni, è importante tenersi aggiornati sulla situazione meteorologica in atto, al fine di scongiurare situazioni di pericolo.

Per eventuali segnalazioni sarà aperto il Centro Operativo Comunale durante le ore dell'allerta arancio raggiungibile telefonicamente al numero 0585/490249.

Per aggiornamenti e ulteriori informazioni consultare:

http://protezionecivile.comune.massa.ms.it

http://www.cfr.toscana.it

http://www.lamma.rete.toscana.it/meteo/bollettini-meteo/toscana

http://www.regione.toscana.it/-/rischio-idrogeologico-idraulico#Rischio_idrogeologico-idraulico_2

Al fine di ridurre al minimo i pericoli ed i disagi per la cittadinanza il Sindaco ha firmato un'apposita Ordinanza per la chiusura con sospensione dell'attività didattica in tutte le scuole di ogni ordine e grado compresi gli asili nido pubblici e privati dalle 14:00 di venerdì 1 febbraio alle ore 13:00 di sabato 2 febbraio.

In allegato l'Ordinanza sindacale

