Allerta meteo codice arancione valido dalle ore 12 alle ore 23,59 di domenica 22 settembre

Regione Toscana ha emesso un avviso di criticità meteo codice arancione per rischio idrogeologico -idraulico valido anche per l'area del territorio comunale a partire dalle ore 12 e fino alle ore 23,59 di domenica 22 settembre.

Saranno possibili episodi di forte intensità con precipitazioni abbondanti e localmente a carattere di nubifragio.

Si invitano i cittadini a verificare la manutenzione di fosse di.scolo e gronde e a seguire durante l'allerta le seguenti precauzioni:

Evitare spostamenti in auto se non strettamente necessari

Non transitare nei sottopassi se allagati e/o con semaforo rosso

Evitare di stazionare o dormire nei piani interrati e seminterrati

Non transitare in aree a rischio frane o in prossimità di fiumi e torrenti

Seguire gli sviluppi dell'allerta in corso sui canali istituzionali

Si invita la popolazione ad adottare misure preventive di protezione personale e dei propri beni ed ad evitare comportamenti a rischio. Tenersi aggiornati sull'evoluzione della situazione metereologica in corso aiuta a scongiurare situazioni di pericolo.

Data allerta:

Maggiori informazioni sul sito della Protezione civile comunale:

http://protezionecivile.comune.massa.ms.it/