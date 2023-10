Allerta meteo: disposta la chiusura di parchi e cimiteri cittadini e frazionali. Attenzione agli attraversamenti sul torrente Ricortola

A seguito dell' ALLERTA METEO CODICE ARANCIO emessa dalla Regione Toscana per la giornata di GIOVEDI 19 OTTOBRE 2023 -dalle ore 00.00 alle ore 14.00, il Sindaco Francesco Persiani ha disposto la chiusura dei parchi pubblici e del Parco dei Conigli e dei cimiteri cittadini e montani .

L'ordinanza di chiusura, la n. 116/2023, è stata emessa per tutelare la pubblica incolumità e ridurre al minimo i pericoli ed i disagi per la popolazione dal momento che il Centro Meteo Regionale, prevedendo pioggia a carattere temporalesco anche di forte intensità con possibili colpi di vento e grandinate, ha fatto precedere l'allerta Arancio da una di colore Giallo dalle ore 18:00 fino alle ore 23:59 di Mercoledì 18 Ottobre 2023 e seguire da una ulteriore allerta Gialla dalle ore 14:00 alle 23:59 di Giovedì 19 Ottobre.

La chiusura resterà in vigore sino al termine dell'Allerta Arancio.

Per gli stessi motivi precauzionali, con ordinanza n. 117/2023 è stata inoltre programmata l'eventuale chiusura degli attraversamenti sul Torrente Ricortola da Via Massa Avenza a Via Aurelia Ovest. Il torrente sarà monitorato per tutta la durata dell'allerta arancione dalle associazioni dei volontari e in caso di innalzamento del livello idrico (aumento di portata d'acqua) gli attraversamenti verranno chiusi al transito.

Le scuole di Massa restano regolarmente aperte.

