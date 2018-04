Amministrative 2018: avviso per gli scrutatori

Il Sindaco, visto l’indirizzo espresso dal Consiglio Comunale nel febbraio 2015 che prevede, tra i criteri di scelta per gli scrutatori, di preferire chi si trova in stato di disoccupazione o di studente non occupato, avvisa gli interessati a ricoprire l'ufficio che è necessario presentare una domanda.

Pertanto, i cittadini iscritti all’albo degli scrutatori, interessati alla nomina in occasione della prossima tornata elettorale, possono presentare domanda entro il 5 maggio prossimo, consapevoli della responsabilità civile e penale in caso di dichiarazione non veritiera, un’autocertificazione che attesti lo status per essere presi in considerazione.

L'autocertificazione, con allegata fotocopia di documento di identità in corso di validità, può essere presentata:

direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Massa aperto da lunedì a venerdì dalla ore 8:45 alle ore 12:45 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 15:30 alle ore 17:30

a mezzo posta certificata all’indirizzo: comune.massa@postacert.toscana.it

Ufficio Relazioni con il Pubblico