Asmiu distribuisce il kit per la nuova raccolta differenziata domiciliare nella zona di marina Garosi/Bagnone

Da giovedì 1 dicembre 2022 prende avvio la distribuzione del kit per la raccolta differenziata domiciliare relativa alla nuova zona di raccolta differenziata domiciliare: ZONA GAROSI - BAGNONE. ASMIU passa dal vecchio sistema stradale a quello nuovo domiciliare.

L’infopoint è attivo presso sede ASMIU in Via dei Limoni 23, aperto dalle ore 08:30 alle 13:30, dal lunedì al sabato (festivi esclusi).

Il nuovo servizio di raccolta sarà attivato lunedì 12 dicembre 2022.

La rimozione dei contenitori stradali inizierà sabato 10 dicembre 2022.

Le utenze (domestiche e non domestiche) coinvolte nella Zona Garosi-Bagnone sono quelle presenti nelle seguenti strade:

• Via Bagnone

• Via Casamicciola

• Via Don Luigi Sturzo (tratto compreso tra Via Casamicciola e Via Garosi)

• Via Esperanto (solo il tratto tra Via Casamicciola e la fine della strada – lato monti)

• Via Marcello Garosi

• Via Vittorio Veneto (tratto compreso tra Via Casamicciola e Via Garosi)

Le utenze domestiche devono presentarsi presso la nostra sede e ritirare il materiale necessario (attrezzatura per separare i rifiuti, libretto informativo, calendario di raccolta) presentando il num. cod. sogg. TARI, presente sull’Avviso di Pagamento TARI, o un versamento già eseguito. Ricordiamo che il ritiro potrà essere effettuato, con le medesime modalità, da un delegato.

le utenze condominiali superiori ad 8 unità e dotate di bidoni carrellati, come previsto dal nuovo sistema, devono ritirare solo il mastello traforato da 10 litri e i sacchetti dell’organico compostabili.

Alle utenze non domestiche (commerciali) verrà recapitata direttamente a domicilio l’attrezzatura per fare la raccolta differenziata con relativo calendario e libretto informativo.