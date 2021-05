Auto d'epoca in piazza Aranci: sabato 22 maggio fa tappa il Terre di Canossa

Sabato 22 maggio le vie del centro di Massa si animeranno all’arrivo delle lussuose auto d’epoca del Terre di Canossa che sfileranno nel cuore della città tra le 9.45 e le 10.30. È previsto anche un controllo-timbro in Piazza Aranci.

La gara che unisce sport e motori, turismo e spettacolo, torna così in città a due anni dall'applaudita edizione dell'Aprile 2019 .

Il sindaco Francesco Persiani e l’assessore alla Cultura Nadia Marnica salutano con piacere gli equipaggi e gli organizzatori.

“L’amministrazione comunale - dichiarano - è felice di accogliere nuovamente il passaggio dell’evento.“Siamo lieti che anche quest’anno la prestigiosa manifestazione, con le sue preziose auto d’epoca, abbia scelto la nostra città come tappa, seppur breve, di questa storica gara.”

A cura dell'organizzazione, la Canossa Events, è anche la pubblicazione di una guida turistico – paesaggistica con la descrizione delle bellezze storico e artistiche delle località attraversate dalla gara che verrà distribuita a tutti i partecipanti.

Il “Terre di Canossa” - edizione 2021 si svolge dal 20 al 23 maggio. L’evento percorrerà le strade di Emilia, Liguria e Toscana e sarà come sempre caratterizzato dall’inconfondibile miscela di sport, passione, paesaggi, cultura e serate conviviali.

Quest’anno il focus sarà anche sulla montagna: verranno valicati impegnativi passi e si esploreranno le strade della Garfagnana per giungere infine a lambire il mare della Versilia. Non mancheranno le città d’arte, i paesaggi, gli antichi castelli, le dolci colline e suggestive location come piazza Aranci scelte come scenario ad una gara tra le più importanti nel panorama internazionale degli eventi per auto storiche.

L'organizzazione ricorda che l'evento è organizzato con la massima attenzione per l'ambiente. Anche quest’anno viene adottato il protocollo CarbonZero che impone l’adozione di tutte le misure utili alla riduzione dell’impatto ambientale e calcola le emissioni residue di gas climalteranti.

Inoltre l'organizzazione si fa carico di finanziare di nuova piantumazione arborea lungo l’Appennino Tosco-Emiliano.

È possibile scaricare una selezione di foto del Terre di Canossa: https://we.tl/t-PMC5Gi8g1m

Maggiori informazioni: www.gpcanossa.it

Fonte: D.L. Ufficio stampa