Avviso allerta meteo codice arancio valido dalle ore 18 di giovedì 4 giugno alle ore 4 di venerdì 5 giugno 2020

Il Centro funzionale di Regione Toscana ha emesso un avviso di allerta meteo - codice arancione per rischio idreogeologico-idraulico che interessa il territorio comunale valido dalle ore 18.00 di Giovedì 04 Giugno 2020 alle ore 04.00 di Venerdì 05 Giugno 2020.

Sono previsti temporali forti e violente raffiche di vento con effetti riconducibili al rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore che potrebbero verificarsi in

Si invita la poolazione ad osservare semplici regole di protezione personale, a mettere in sicurezza i propri beni nelle zone soggette ad allagamenti, ad usare l'automobile solo se necessario e a parcheggiarla in zone sicure, a non sostare vicino ai corsi d'acqua, a non utilizzare i sottopassaggi, a non soggiornare nelle aree a rischio frana e a segnalare immediatamente eventuali criticità.

Il Centro Operativo Comunale è aperto durante le ore dell'allerta ed è raggiungibile telefonicamente ai numeri :

0585/490249 e 0585/489420

Non saranno prese sul serio segnalazioni anonime nè di persone che non lascino a un contatto diretto per essere rintracciate.

Si ricorda che tenersi aggiornati sulla situazione meteorologica in atto aiuta a scongiurare situazioni di pericolo.

Per aggiornamenti e ulteriori informazioni si invita a consultare siti istituzioanali ai seguneti indirizzi web:

http://protezionecivile.comune.massa.ms.it

http://www.cfr.toscana.it

http://www.lamma.rete.toscana.it/meteo/bollettini-meteo/toscana

http://www.regione.toscana.it/-/rischio-idrogeologico-idraulico#Rischio_idrogeologico-idraulico_2

(In allegato, l'avviso di allerta diramato dal Centro funzionale regionale in data 04 giugno 2020)