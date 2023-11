Avviso allerta meteo - codice ARANCIONE: 4-5 Novembre per rischio idrogeologico, idraulico e mareggiate

Il Centro funzionale di Regione Toscana ha diramato un avviso di allerta meteo - codice ARANCIONE (in allegato) con validità per il territorio comunale per rischio idrogeologico idraulico e temporali dalle ore 20 di sabato 4 alle ore 11 di domenica 5 novembre e dalle ore 00 alle ore 23,59 di domenica 5 novembre per mareggiate.

L'allerta meteo con codice arancione è preceduta e seguita da un avviso di allerta - CODICE GIALLO sia per temporali sia per vento che riguarda sia la giornata di sabato 4 che la giornata di domenica 5 novembre.

Nelle ore di validità dell'allerta codice ARANCIONE è attivo il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile situato a IV piano di “Municipio 2” di via Angelini 12. raggiungibile al numero 0585. 490249

Si consiglia prudenza e di seguire le indicazioni del Piano di protezione civile comunale a tutela della sicurezza delle persone e cose.

Si invita inoltre la cittadinanza a :