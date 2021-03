Avviso allerta meteo codice arancione per rischio idrogeologico-idraulico e validità dalle ore 18 di sabato 29 alle ore 13 di domenica 30 agosto

ll Centro funzionale di Regione Toscana ha emesso un avviso di criticità meteo - codice arancione per rischio idrogeologico-idraulico e temporali forti che interessa il territorio comunale con validità dalle ore 18 di sabato 29 alle ore 13.00 di domenica 30 agosto 2020.

Si invita la popolazione ad osservare semplici regole di protezione personale, a mettere in sicurezza i propri beni nelle zone soggette ad allagamenti, ad usare l'automobile solo se necessario e a parcheggiarla in zone sicure, a non sostare vicino ai corsi d'acqua, a non utilizzare i sottopassaggi, a non soggiornare nelle aree a rischio frana e a segnalare immediatamente eventuali criticità.

Il Centro Operativo Comunale durante le ore dell'allerta è raggiungibile telefonicamente al numero : 0585/490249

Non saranno prese sul serio segnalazioni anonime né di persone che non lascino un contatto diretto per essere rintracciate.

Si ricorda che tenersi aggiornati sulla situazione meteorologica in atto aiuta a scongiurare situazioni di pericolo.

Per aggiornamenti e ulteriori informazioni si invita a consultare fonti istituzionali dai seguenti indirizzi web:

http://protezionecivile.comune.massa.ms.it

http://www.cfr.toscana.it

http://www.lamma.rete.toscana.it/meteo/bollettini-meteo/toscana

http://www.regione.toscana.it/-/rischio-idrogeologico-idraulico#Rischio_idrogeologico-idraulico_2