Avviso pubblico emergenza abitativa

Con delibera di giunta n. 93 del 21/04/2021 è stato approvato l'atto di indirizzo per la formazione di una graduatoria per l'accesso all'emergenza abitativa per famiglie con specifiche situazioni di disagio socio-economico e abitativo.

Per accedere alla domanda emergenza abitativa bisogna essere residenti nel Comune di Massa, trovarsi in condizioni di fragilità sociale e di emergenza abitativa quali: pubblica calamità,situazioni emergenziali accertate con ordinanza, sfratti esecutivi, provvedimenti di espropriazione forzata, grave disabilità, temporanea impossibilità nell’abbattimento delle barriere architettoniche dell’alloggio utilizzato, provvedimento di separazione, omologato dal tribunale, o sentenza passata in giudicato con obbligo di rilascio dell’alloggio e altri motivi contenuti nell'AVVISO.

Presentazione della domanda: entro le ore 12.00 del 4 giugno 2021 nelle seguenti modalità:

- inviata tramite PEC alla casella di posta elettronica certificata del Comune di Massa comune.massa@postacert.toscana.it, oppure presentata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Massa.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente

- copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (per i cittadini extracomunitari)

- attestazione ISEE in corso di validità

- tutta la documentazione utile per la valutazione della situazione di emergenza abitativa.

Le domande saranno inserite in graduatoria entro 60gg.

Dopo la prima approvazione della graduatoria, le domande potranno in ogni caso pervenire in qualsiasi momento in quanto trattasi di procedura sempre aperta non soggetta a termini e a scadenze.