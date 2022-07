Avviso pubblico per gli Enti del Terzo Settore per la co-progettazione di interventi "Housing first , Housing led e Housing Temporaneo"

Al fine di contrastare la povertà, potenziando i servizi volti a soddisfare i bisogni della popolazione più vulnerabile e in condizioni di crescente disagio sociale e povertà, il Comune di Massa ha emesso un AVVISO PUBBLICO rivolto agli Enti del Terzo Settore intenzionati ad aderire a coprogettazione e gestione di interventi per l'accoglienza residenziale/reinserimento abitativo secondo l'approccio dell’ Housing first , dell’ Housing led e dell’Housing temporaneo.

Possono manifestazione il proprio interesse ad aderire al bando i soggetti del Terzo settore in possesso di specifici requisiti quali iscrizione nell’apposito Registro da almeno un anno, sussistenza di finalità statutarie/istituzionali attinenti con l’attività oggetto dell’avviso, esperienza in campo socio-assistenziale per il sostegno alle persone che versano in situazione di fragilità sociale di almeno un anno.



Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 5 agosto 2022 al Comune di Massa via Porta Fabbrica 1 con le seguenti modalità:

-invio a mezzo del servizio postale (raccomandata A/R, posta celere)

-invio a mezzo PEC all'indirizzo comune.massa@postacert.toscana.it

-consegna a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune

Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al dott. Stefano Tonelli tel. 0585 490612 stefano.tonelli@comune.massa.ms.it