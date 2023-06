Avviso pubblico per la raccolta di candidature alla nomina o designazione quale rappresentante del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni partecipate

Il Sindaco comunica che è indetto l' avviso pubblico atto a raccogliere le candidature di soggetti interessati a ricoprire gli incarichi negli organi amministrativi presso enti, aziende ed istituzioni, del Comune di Massa di prossima nomina o designazione, provvedendo alla formazione di un elenco di soggetti idonei, in possesso dei necessari requisiti.

Le nomine o designazioni possono riguardare i seguenti enti, aziende ed istituzioni:

A.S.M.I.U. s.r.l.

MASTER s.r.l.

EVAM S.p.A.

GAIA S.p.A.

Casa G. Ascoli

I.S.R. s.r.l.

CERMEC S.p.A.

ERP S.p.A

AREA S.p.A.

Comitato di indirizzo Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara

REQUISITI PER LA NOMINA:

I candidati devono possedere i requisiti previsti dalla normativa pro-tempore vigente ovvero:

- devono essere in possesso dei diritti civili e politici e doti di elevata qualità morale e di indipendenza di giudizio;

- non devono trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura a Consigliere comunale, né in alcuna condizione di inconferibilità od incompatibilità, ai sensi di legge;

- debbono possedere professionalità e competenza adeguate alle specifiche caratteristiche della carica da ricoprire. I parametri di valutazione sono rappresentati da: studi compiuti ed esperienze professionali maturate, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private attinenti alla carica da ricoprire. Tali requisiti devono essere comprovati da specifico curriculum vitae.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA:

Chiunque sia interessato e abbia i requisiti a ricoprire un incarico può far pervenire entro il 9 luglio 2023, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo comune.massa@postacert.toscana.it la propria candidatura, in carta libera, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, indirizzata al Sindaco del Comune di Massa.

L’ elenco dei candidati in possesso dei requisiti richiesti per la nomina o designazione, è pubblicato sul sito internet del Comune di Massa www.comune.massa.ms.it e può essere soggetto ad aggiornamento periodico.

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Massa.