Bando 2018 per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Disponibile la graduatoria provvisoria

E' disponibile la graduatoria provvisoria degli aventi diritto all'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica redatta sulla base del bando di concorso scaduto il 21 dicembre 2018. Sono 203 le domande ammesse e 47 quelle escluse. La graduatoria è stata redatta assegnando i punteggi sulla base di quanto disposto dalla Legge Regione Toscana n. 96/1996. Nel rispetto della normativa privacy i nominativi degli aventi diritto sono sostituiti da un codice identificativo numerico previamente comunicato. Per eventuali ricorsi ci sono 30 giorni di tempo che decorrono dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Massa avvenuta il 22 gennaio 2020.

Per consultare la graduatoria accedere al seguente link "Bando 2018 alloggi ERP - Graduatoria provvisoria"



******************************************

Ufficio Relazioni col Pubblico