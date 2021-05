Bando acquisto alloggi

Il Comune di Massa intende procedere all’acquisto di alloggi a destinazione residenziale, immediatamente disponibili ed assegnabili, ubicati nel territorio comunale.

Gli alloggi proposti in vendita al Comune di Massa devono corrispondere ad un intero fabbricato o ad una porzione di fabbricato costituito da almeno 4 alloggi, gestibile autonomamente senza gravami condominiali e quindi con autonomia funzionale rispetto all’uso delle parti comuni.

Nell’avviso sono specificate le caratteristiche obbligatorie che l’immobile deve possedere e le modalità per la presentazione delle offerte.

L’acquisto dell’immobile/immobili oggetto resta condizionato alla concessione dei finanziamenti regionali così come previsto dal decreto dirigenziale n. 4830 del 1 aprile 2019 della Regione Toscana.

Tutta la documentazione è disponibile sul sito istituzionale nella sezione Bandi di gara – Avviso pubblico acquisto alloggi

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 17:00 del giorno 23 luglio 2019.

