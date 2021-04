Bando del Servizio Civile Regionale: 13 posti presso il Comune di Massa

La Regione Toscana ha emanato un avviso per la selezione di n. 2.639 giovani da impiegare nei progetti di Servizio Civile Regionale tra i quali rientrano tre progetti del Comune di Massa:

“Socialmente Giovani” (7 Volontari)

“Sempre Verdi” (4 Volontari)

“La Biblioteca al servizio della Comunità Cittadina” (2 Volontari)



I giovani selezionati svolgeranno un periodo di Servizio Civile della durata di 12 mesi, con un contributo mensile di 433,80 euro.

Possono partecipare i giovani che, alla data di presentazione della domanda:

- siano regolarmente residenti, domiciliati o soggiornanti in Toscana;

- siano in età compresa fra diciotto e ventinove anni (ovvero fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno);

- siano disoccupati, inattivi;

- siano in possesso di idoneità fisica;

- non abbiano riportato condanna penale anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non colposo.

Non possono presentare domanda coloro :

a) svolgono o abbiano già svolto servizio civile nazionale/universale o servizio civile regionale in Toscana o in altra regione in qualità di volontari, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista, ad eccezione di coloro che hanno cessato il servizio per malattia, secondo quanto previsto dall'articolo 11 comma 3 della legge regionale 35/06. Non è inoltre consentito svolgere contemporaneamente il servizio civile regionale in Toscana ed un altro servizio civile, nazionale o universale.

b) abbiano avuto nell'ultimo anno e per almeno sei mesi con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo. In tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti.

Modalità di presentazione della domanda

Il bando si aprirà alle ore 8 di giovedì 29 aprile 2021 e si chiuderà alle ore 14 del giorno venerdì 28 maggio 2021.

La domanda, corredata dal curriculum vitae (datato e firmato in forma autografa), può essere presentata esclusivamente on-line, collegandosi alla pagina dedicata .

A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il progetto “Socialmente Giovani”, ha subito delle modifiche al progetto originario, per le specifiche e per ogni altra domanda, si prega di contattare:

Ufficio Politiche Giovanili Tel. 0585/490223

Botteghe della Salute (3312630779 - 3312630764)

*****************************************

Ufficio Relazioni col Pubblico