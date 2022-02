Bando di idee per gli eventi estivi 2022. Proposte entro le ore 12.00 del 15 marzo 2022

Senza dimenticare le misure di prevenzione per il contrasto della diffusione del Covid, il Comune di Massa pensa all'estate e alla programmazione di eventi per migliorare l'offerta turistica della città e svilupparne l'immagine. Per la realizzazione del calendario di iniziative è stato pubblicato un BANDO DI IDEE a cui potranno partecipare privati, associazioni, ditte e consorzi (ad eccezione di CCN e Pro Loco in quanto già firmatarie di convenzioni con il Comune per la realizzazione degli eventi) che abbiano proposte originali, di carattere culturale legate alla storia e alle tradizioni locali, in grado di valorizzare e vivacizzare il territorio (centro, mare e montagna) promuovendo anche la conoscenza di luoghi alternativi.

Le iniziative che entreranno a far parte del calendario di eventi, nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 30 settembre 2022, avranno tutte il patrocinio del Comune di Massa, con l'autorizzazione all'utilizzo del logo, e potranno essere sostenute o economicamente o con l'utilizzo di beni.

Modalità e termini di presentazione delle proposte

I soggetti in possesso dei requisiti indicati nel bando potranno presentare domanda, utilizzando la MODULO predisposto entro le ore 12.00 del 15 marzo 2022 in uno dei seguenti modi:

-consegna all'ufficio Protocollo via Porta Fabbrica, 1 - aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 12.30; martedì e giovedì anche pomeriggio dalle ore 15 alle 17;

-tramite PEC all'indirizzo comune.massa@postacert.toscana.it

Info:

Settore Cultura Via Porta Fabbrica 1, - 54100 Massa

tel. 0585 490497 – 0585 490213

donatellagiannaccini@comune.massa.ms.it – ozioso.silvia@comune.massa.ms.it

Ufficio Relazioni col Pubblico Via Porta Fabbrica 1, 54100 Massa

tel. 0585 490259 - fax 0585 490327

urp@comune.massa.ms.it

