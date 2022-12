Bando per l'assegnazione di spazi all'interno del Palazzetto. Domande entro il 20 dicembre 2022 ore 12.00

Per promuovere ed incentivare lo svolgimento dell’attività sportiva sul territorio, l'Amministrazione Comunale intende procedere tramite AVVISO PUBBLICO all’assegnazione di spazi all’interno del Palazzetto dello Sport a partire dal 1 gennaio 2023 fino a nuove assegnazioni (e comunque non oltre il 31 dicembre 2023).

I locali dell'impianto potranno essere utilizzati dal lunedì alla domenica per lo svolgimento di attività agonistiche, allenamenti e/o manifestazioni autorizzate.

Possono partecipare al bando le Società e Associazioni Sportive affiliate alle varie Federazioni Sportive regolarmente costitute aderenti a Federazioni Sportive Nazionali, ad Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate riconosciute dal C.O.N.I. e dal C.I.P.



Modalità e termini di presentazione della domanda

Le società interessate devono inviare la DOMANDA, unitamente all' AUTOCERTIFICAZIONE, al Comune di Massa Ufficio Sport entro le ore 12.00 del 20 dicembre 2022* in uno dei seguenti modi:

-a mano all'ufficio Protocollo (aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30; martedì-giovedì anche il pomeriggio dalle 15.00 alle17.00)

- tramite PEC all'indirizzo comune.massa@postacert.toscana.it



Info

Settore Sport tel. 0585 490524 laura.pieroni@comune.massa.ms.it - agnese.stagnaro@comune.massa.ms.it

URP tel. 0585 490259 urp@comune.massa.ms.it



*IMPORTANTE - per un errore l'Avviso pubblico riporta una data di scadenza sbagliata. La data corretta di scadenza per la presentazione delle domande è il 20 dicembre 2022 come da determinazione dirigenziale n. 3128/2022