Blu Day 2019

Il 2 aprile, in occasione del Blue day,- Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, nelle città e nei paesi del mondo aderenti alla campagna si tengono iniziative di informazione e sensibilizzazione della popolazione sulla sindrome dello spettro autistico e si illuminano di blu, il colore simbolo della giornata, palazzi, piazze e monumenti storici per richiamare l'attenzione sulla tematica.

Quest'anno, il comune di Massa rappresentato dall'assessora al sociale Amelia Zanti accompagnata dalla presidente della commissione sociale Eleonora Cantoni ha partecipato inviando il proprio Gonfalone alla manifestazione pubblica di sensibilizzazione che si è svolta nella mattinata del 2 aprile a Firenze con la partecipazione di una quindicina di associazioni che si occupano delle tematiche afferenti l'autismo provenienti da tutta la Toscana.

In occasione della Giornata, l'Amministrazione comunale ha inoltre disposto di illuminare di blu la facciata biblioteca civica Stefamo Giampaoli come richiesto dall'Associazione Autismo Apuania che è la realtà locale di volontariato presieduta da Roberto Marrai, composta da familiari ed amici di persone affette da disturbi dello spettro autistico o da disturbi generalizzati dello sviluppo, che si occupa di promuovere iniziative per migliorare la qualità della vita delle persone colpite dalla sindrome.

Il 2 aprile è conosciuto come il “Blue day” da quando, nel 2007, l’Onu ha stabilito che quella fosse la “Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo” e il blu il colore di riferimento delle iniziative di sensibilizzazione della popolazione sulla sindrome.