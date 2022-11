Contributi economici per rimborso spese veterinarie per famiglie con disagio economico-scadenza 30.12.2022

Un periodo di difficoltà economica con aumento dei costi delle utenze domestiche e del "costo della vita" può essere percepito come ancora più grave per quanti abbiano in casa uno o più animali domestici che necessitano di cure. Per evitare che ciò costringa a trascurare le necessità dei piccoli amici e spinga, magari, al loro abbandono, il Comune di Massa ha previsto dei contributi da erogare, su richiesta e fino ad esaurimento dei fondi stanziati (complessivamente euro 9mila), a quanti abbiano sostenuto spese veterinarie per visite mediche o acquisto di medicinali.

Per accedere al contributo è necessario:

- essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Al presente bando può partecipare anche il cittadino di altro Stato a condizione che sia titolare di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 286/1998 e s.m.i.;

- avere la residenza anagrafica nel Comune di Massa da almeno un anno alla data di pubblicazione del Bando;

- essere proprietario di cane e/o gatto. I cani devono essere regolarmente iscritti all’Anagrafe Regionale Toscana degli Animali d'Affezione. Il gatto deve essere iscritto all’Anagrafe di cui sopra solo se identificato con microchip;

- essere in possesso di certificazione I.S.E.E. ordinario o corrente, in corso di validità uguale o inferiore ad euro 8.265,00;

- aver sostenuto spese, debitamente documentate per gli animali d’affezione (cane, gatto) nell’anno 2022.



In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 399 del 24/11/2022, l’entità del contributo in argomento non potrà superare la somma di euro 200,00 per nucleo familiare.

E’ possibile richiedere il rimborso, nei limiti della suddetta somma, per le seguenti spese :

- contributo spese veterinarie sostenute per visite mediche; contributo spese veterinarie sostenute per acquisto medicinali ad uso veterinario; contributo per l’acquisto di mangimi medicati prescritti dal medico veterinario (è necessario presentare documentazione che attesti la prescrizione); spese sostenute per la microchippatura dell’animale d’affezione.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo verrà liquidato ai richiedenti, se in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando, in base all’ordine della graduatoria definitiva, nei limiti delle spese debitamente documentate e sostenute e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA

La consegna della domanda dovrà avvenire tassativamente entro e non oltre il giorno venerdì 30/12/2022 in una delle seguenti modalità:

- consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Massa;

- inviata alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune di Massa: comune.massa@postacert.toscana.it ;

- spedite con raccomandata postale A.R. indirizzata a: Comune di Massa, Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale, via Porta Fabbrica 1 (MS).

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- copia documento di identità in corso di validità per i cittadini comunitari;

- copia permesso di soggiorno

- attestazione I.S.E.E. ordinario o corrente anno 2022, o indicazione del numero del protocollo INPS dell’attestazione ISEE;

- documentazione che attesti le spese sostenute di cui all’art. 5 del Bando e che si richiede il rimborso (inogni caso il contributo massimo riconosciuto a nucleo familiare non potrà eccedere la somma di euro 200,00).

Per informazioni:

Benedetta Bernardi telefono 0585/490496 e-mail: benedetta.bernardi@comune.massa.ms.it

Deborah Migliori telefono 0585/490577 e-mail deborah.migliori@comune.massa.ms.it

Michele Trevisan telefono 0585/490223 e-mail: michele.trevisan@comune.massa.ms.it

Urp 2022