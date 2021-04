Eccidio di Forno: 75° anniversario

Giovedì 13 giugno 2019 ricorre il 75esimo anniversario dell’eccidio di Forno.

Per commemorare l’evento e ricordare uno degli episodi più drammatici che caratterizzarono in terra apuana la storia della seconda guerra mondiale , l’Amministrazione comunale, ha organizzato una manifestazione che si svolgerà nel paese di Forno con il patrocinio di Provincia, Regione Toscana, Anpi, Federazione italiana volontari della libertà, l’Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, l’Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, Assoarma, Associazione nazionale vittime civili di guerra, Associazione Eventi sul Frigido, il Parco delle Apuane, il Rifugio della Martana e il Museo della Resistenza .

L’appuntamento è a partire dalle ore 9 di giovedì 13 giugno nel piazzale dell’oratorio con il concentramento delle autorità e dei partecipanti.

Seguirà l’omaggio alla lapide dei frai martire della Certosa di Farneta e la deposizione della corona al monumento ai caduti di Sant’Anna con l’accompagnamento della banda P.A. Guglielmi quindi, alle ore 9,45, la celebrazione della Santa Messa in memoria dei caduti.

Alle ore 10,30 nel piazzale della chiesa il sindaco Francesco Persiani terrà l’Orazione ufficiale cui seguiranno le testimonianze sugli eventi di quel 13 giugno 1944 ad opera degli studenti vincitori dell’edizione 2019 del Premio Ciro Siciliano. Alle ore 11,30 i partecipanti alla commemorazione, accompagnati dalla banda, si muoveranno in corteo per le vie del paese per raggiungere il cimitero e omaggiare il Sacrario ai caduti.

La cerimonia terminerà intorno alle ore 12,15 a Pizzo Acuto con l’omaggio al cippo che ricorda il luogo della morte del comandante partigiano Marcello Garosi “Tito” medaglia d’oro al valor militare.

Le iniziative in memoria dell’eccidio includono anche l’iniziativa “Forno ricorda” con mostra letture, musica e testimonianze sulla figura del Comandante Garosi che si terrà il 13 giugno dalle ore 17 alle 20 circa in piazza San Vittorio a cura dei Circoli di Forno, CGIL, Associazioni partigiane e Associazione Invalidi , Famiglie e Vittime di guerra.

Altro appuntamento legato all’eccidio si è tenuto nella mattinata del 6 giugno a Palazzo Ducale con la cerimonia di premiazione degli studenti partecipanti all’edizione annuale del Premio dedicato alla memoria del maresciallo Ciro Siciliano che fu tra i fucilati del 13 giugno ’44 a Forno .

Il premio ideato dall’Associazione culturale eventi sul Frigido e da questa organizzato è giunto alla XII edizione ed è riservato alle classi, a gruppi o a singoli studenti, delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado coordinate da un loro insegnante.

Fonte: D.L. Ufficio stampa