Emergenza Covid-19: nuovo provvedimento del Comune di proroga delle misure già adottate. Riapertura parco fluviale del Frigido

In data odierna il Sindaco ha firmato l'Ordinanza n. 167 con la quale sono prorogate fino al 17 maggio misure già adottate, che riguardano:

a) la chiusura al pubblico degli Uffici comunali con la sola esclusione dell’ufficio stato civile e dei servizi cimiteriali, il cui accesso è consentito esclusivamente il mattino, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, utilizzando l’ingresso riservato al personale ubicato di fianco all’URP, che dispone di apposito citofono e che è debitamente presidiato; per pratiche urgenti ed indifferibili riferite ad altri servizi, si può accedere agli uffici esclusivamente se, per la gestione del procedimento, non è possibile utilizzare i sistemi informatizzati e solo previa acquisizione di specifico appuntamento. (vedi sotto i contatti del Comune);

b) la chiusura al pubblico degli uffici di MASTER s.r.l.;

c) la rimozione temporanea di tutti gli arredi presenti sia nei dehors esterni che nelle aree pubbliche antistanti i pubblici esercizi;

d) la sospensione dei mercati settimanali, del martedì a Massa e del venerdì a Marina di Massa, con l’esclusione della vendita dei soli generi alimentari.

Inoltre è prorogata sempre finol al 17 maggio la chiusura totale dei Parchi Pubblici, del pontile di Marina di Massa e di tutti i varchi a mare, dei giardini e di tutte le aree verdi interne, insistenti su strade e piazze Comunali, (quali ad esempio l’area verde di Piazza Pellerano, di Piazza Stazione, la Piazzetta dei Ronchi, ecc…) e delle relative aree giochi e aree fitness.

Per quanto riguarda i Parchi sorvegliati la chiusura potrà essere revocata anticipatamente a seguito di accordo con i gestori, purché sia assicurato il rispetto delle misure di sicurezza allo scopo di evitare nuovi contagi.

Dal 1 maggio riapre invece il Parco fluviale del Frigido: le piste pedonali e ciclabili al suo interno potranno essere utilizzate per passeggiate a piedi e in bicicletta, a favore del benessere di tutti i cittadini. Con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana, n. 46 del 29/4/2020 è stato "... consentito per l'attività motoria svolgere passeggiate all’aria aperta e utilizzare la bicicletta - si legge nel testo dell'Ordinanza, ma.".. con partenza e rientro alla propria abitazione, nell’ambito del comune di residenza in modo individuale, da parte di genitori e figli minori, da parte di accompagnatori di persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella stessa abitazione".

Si raccomanda pertanto il rigoroso utilizzo dell'area, nel rispetto delle misure di sicurezza, a tutela della salute di tutti.

