Eventi di aprile alla Biblioteca Civica

Questi gli appuntamenti organizzati per il mese di Aprile presso la Biblioteca civica di piazza Mercurio:

Martedì 2, ore 17.30 - inaugurazione "Mostra sulla Massese", a cura di Alessandro Amorese. Inaugurazione. La mostra, ad ingresso libero, sarà aperta fino a venerdì 5 aprile. Per le scuole prenotazioni a: biblioteca.civica@comune.massa.ms.it

Venerdì 5, ore 17.30 - “Esuli in terra apuana. L’esodo giuliano-dalmata e i Centri Raccolta Profughi” presentazione del libro di Matteo Marchini a cura di Alessandro Amorese. Sarà presente l’autore



Venerdì 5, ore 21.30 - "Ser Durante: viaggio nell’inferno di Dante: lettura scenica di vari brani della Commedia" a cura di Federico Barsanti (Piccolo Teatro Sperimentale) e del prof. Pietro Conti. Solo su prenotazione: tel. 0585 490543 - biblioteca.civica@comune.massa.ms.it



Domenica 7, ore 16.30 - "Una domenica speciale … in biblioteca: Il pianeta verde" laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni a cura dell' Associazione Surus. Numero partecipanti max: 10. Prenotazioni: 320 3097945 - Whatsapp 371 3351103 - info@surus.it



Martedì 9, ore 17.00 - "Nati per leggere 0-3 anni: letture per bambini" a cura dei volontari Nati per leggere.Prenotazioni a: 0585 490543 o biblioteca.civica@comune.massa.ms.it

Giovedì 11, ore 17.00 - "El sapo goloso cuentacuentos" letture in lingua spagnola. A seguire "Laboratorio di Pasqua per bambini 5-8 anni" a cura di Francesca Bianchi. Prenotazioni: 0585 490543 - biblioteca.civica@comune.massa.ms.it



Venerdì 12, ore 17.30 - "Musica in fiaba: la musica è un viaggio da raccontare" incontro con bambini, ragazzi e genitori per scoprire il mondo della musica e la sua capacità di raccontare storie come noi le ascoltiamo. A cura del prof. Antonio Di Stefano. Ingresso libero



Sabato 13, ore 10.30 - "Letture in lingua inglese per bambini 0-3 anni" a cura di Serena Bongiorni (HS School Massa). Prenotazioni: 0585 490543 - biblioteca.civica@comune.massa.ms.it



Sabato 13, ore 11.00 - "Letture in lingua inglese per bambini 4-7 anni" a cura di Serena Bongiorni (HS School Massa). Prenotazioni: 0585 490543 - biblioteca.civica@comune.massa.ms.it



Domenica 14, ore 17.30 - "Il libro della domenica: Sweet dreams di Micheal Frayn" a cura dell' Associazione culturale Briciole. Presenta Silvana Sdoga



Mercoledì 17, ore 17.00 - "Nati per leggere 4-5 anni: letture per bambini" a cura dei volontari Nati per leggere. Prenotazioni: 0585 490543 - biblioteca.civica@comune.massa.ms.it

Domenica 28, ore 16.30 - "Una domenica speciale … in biblioteca: Letture in biblioteca: laboratorio per bambini dai 4 ai 10 anni" a cura dell' Associazione Surus. Numero partecipanti max: 10. Prenotazioni:320 3097945 - Whatsapp 371 3351103 - info@surus.it