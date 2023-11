Fondo di Sviluppo e Coesione: Avviso regionale "Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate Apuane Inclusive 2"

Finanziato dalla Regione Toscana un progetto con finalità di garantire percorsi di accompagnamento al lavoro per persone disoccupate o inoccupate, in particolare condizione di svantaggio socio-economico e/o in carico ai servizi sociali territoriali.

Il progetto prevede il coinvolgimento minimo di n. 52 utenti per la Valutazione multidimensionali tra cui verranno individuati n. 26 beneficiari per la progettazione individualizzata e il successivo inserimento lavorativo.

Inoltre sono previsti alcune edizioni di corsi di formazione relativi alla “Sicurezza rischio medio” rivolti a n. 52 utenti e per “Addetto attività alimentari complesse (HACCP)” rivolti a n. 20 utenti.

Sono esclusi i percettori del Reddito di Cittadinanza di cui alla Legge 26/2019 e ss.mm.e ii. Il Tirocinio avrà una durata di 6 mesi rinnovabile di ulteriori 6.



COME FARE DOMANDA:

I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione al comune di residenza utilizzando il modulo in allegato in una delle seguenti modalità:

a mano all’Ufficio Protocollo: tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 ed il martedì ed il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00;

tramite raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Comune di Massa, Via Porta Fabbrica 1, 54100,Massa. L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità al riguardo del funzionamento del servizio postale. Il recapito del modulo di adesione rimane ad esclusivo rischio del mittente.

mediante Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: comune.massa@postacert.toscana.it

riportando nell’oggetto: POR FSE 2014-2020. Avviso Regionale “Servizi di accompagnamento al lavoro per persone svantaggiate “Apuane Inclusive” Seconda Edizione.

Le domande potranno essere presentate fino al 22 gennaio 2024 e saranno valutate mensilmente, con la seguente cadenza:

Le domande presentate entro il 15 di ogni mese saranno valutate entro il mese di presentazione.

Le domande pervenute dopo il giorno 15 del mese saranno valutate nel mese successivo, fino al raggiungimento del target indicato.

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Informazioni e chiarimenti in merito alla presente procedura possono essere richiesti alla dott.ssa Federica Brambilla, Settore Servizi Sociali ed Edilizia Sociale, tramite mail: federica.brambilla@comune.massa.ms.it, oppure telefonando al numero 0585-490598.

