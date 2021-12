Graduatoria aggiornata Emergenza Abitativa

Con determina n.3167 del 17.12.2021 è stata pubblicata la graduatoria aggiornata delle domande di casa per Emergenza Abitativa.

Agli esclusi verrà data comunicazione personale del motivo dell’esclusione con lettera raccomandata A/R e potranno presentare opposizione alla Commissione Comunale per l’emergenza abitativa, istituita presso l’Ufficio Casa del Comune di Massa - Via Porta Fabbrica, 1 - 54100 Massa, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione con le seguentimodalità:

- tramite PEC alla casella di posta elettronica certificata del Comune di Massa comune.massa@postacert.toscana.it

- presentazione all’Ufficio Protocollo del Comune di Massa in orario di apertura al pubblico.

Si ricorda che trattandosi di procedura sempre aperta non soggetta a termini e a scadenze, nuove domande potranno pervenire in qualsiasi momento e verranno inserite nella graduatoria vigente entro 60 giorni dalla loro presentazione, dando luogo ad aggiornamenti della graduatoria suddetta.