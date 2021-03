Il progetto di efficientamento energetico della scuola Bertagnini finanziato con fondi regionali

L'amministrazione comunale ha aderito al bando POR FESR 2014-2020 “Progetti di efficientamento energetico degli edifici pubblici” approvato dalla Regione Toscana, che prevedeva contributi in conto capitale, destinati a Enti locali e Aziende sanitarie e Aziende ospedaliere, fino ad un massimo dell'80% delle spese ammissibili, per interventi di isolamento termico, sostituzione di serramenti e infissi climatizzazione ad alta efficienza, telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti, di cogenerazione e trigenerazione, scaldacqua a pompa di calore o a collettore solare, e per realizzare reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Con Delibera di G.C. n. 28 del 08/02/2018 è stato approvato il progetto per l'Efficientamento energetico della scuola media Alfieri-Bertagnini per un importo complessivo di € 850.000,00.

In allegato una breve descrizione delle opere del progetto esecutivo