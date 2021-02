"Il racconto della Shoah: immagini e parole": alla Giampaoli, il 30 e il 31 gennaio

In occasione della Giornata internazionale della Memoria che ricorre il 27 gennaio il Comune promuove e organizza in biblioteca civica una serie di attività culturali e formative per le scuole volte alla sensibilizzazione degli studenti per favorire percorsi personali e collettivi di presa di coscienza sui fatti storici accaduti al popolo ebraico durante l'ultima guerra mondiale .

Alla civica Giampaoli, nei giorni 30 e 31 gennaio si terrà l’iniziativa dal titolo “Il racconto della Shoah: immagini e parole” con la proiezione del filmato curato da Paolo Castelli per il pogetto Lombardia Cinema Ragazzi, 2007 e intitolato "Del visibile e dell’invisibile. La Shoah nell’immaginario cinematografico contemporaneo" cui seguirà, a cura di Silvano Soldano, la presentazione del libro "L' ultima volta che siamo stati bambini" di Fabio Bartolomei che racconta la guerra e le deportazioni con lo sguardo dei bambini. Quindi, i lettori volontari Laav Massa, leggeranno alcuni brani tratti dal libro .

Per partecipare all’iniziativa che dura circa un'ora e mezza è necessaria la prenotazione tramite mail all'indirizzo: biblioteca.civica@comune.massa.ms.it.

Da lunedì 27 e per tutta l'ultima settimana di gennaio sarà inoltre disponibile nella Sezione Ragazzi uno scaffale dedicato alla Memoria della Shoah con indicazioni e bibliografia divisa per fasce d’età.

