L'Ambito turistico Riviera apuana protagonista della puntata di Donnavventura Italia in onda domenica 28 giugno alle ore 14 su Rete 4

Il mare e la costa da Bandiera blu, i monti unici al mondo con le cave di marmo, le bellezze storiche, architettoniche ed artistiche di Massa, di Carrara e di Montignoso. Le eccellenze dell’Ambito turistico Riviera Apuana sono protagoniste della prossima puntata del docu-reality di viaggi intitolato ‘Donnavventura’ in onda domenica 28 giugno alle ore 14 su Rete 4.

Il programma ha come conduttrici un gruppo di donne accomunate dalla grande passione per i viaggi che documentano e raccontano, a favore di telecamera, le loro avventure alla scoperta di luoghi e paesaggi nei più disparati paesi del mondo.

La trasmissione che nel corso degli anni ha portato lo spettatore a curiosare anche in terre estreme quest’anno ha puntato alla riscoperta delle meraviglie italiane con una tappa tutta registrata nella provincia apuana nella prima settimana di questo giugno 2020.

Le riprese condotte da Lorena Antonioni, Chiara Francesca Masina e Sijia Chen si sono concentrate sulla costa fra i tre comuni di Massa, Montignoso e Carrara riuniti dall’anno scorso nell’Ambito turistico Riviera Apuana coinvolgendo anche il vicino Ambito della Lunigiana.

Prodotto dalla San Marco srl di Milano il programma ‘Donnavventura’ raccoglie uno share settimanale di circa 4 milioni di spettatori e ha uno stile giovane e moderno, racconta di un turismo allegro e rispettoso dei luoghi e delle tradizioni locali puntando gli occhi delle telecamere non solo sulle bellezze naturali ma anche sui prodotti tipici, la ristorazione, gli spazi culturali, i monumenti e le occasioni di divertimento offerte dai posti visitati.

La stagione 2020 della trasmissione, al via da domenica 21 giugno, si concentra inoltre sul nuovo modo di fare turismo in sicurezza, nel rispetto delle attuali normative anti contagio ed esaltando al tempo stesso i luoghi più belli e affascinanti della penisola italiana ma anche la qualità e la professionalità dell’offerta messa in campo dagli operatori dell’accoglienza e la capacità ricettiva delle zone visitate.

Una bella occasione di promozione per il territorio apuano sostenuta e colta al volo dagli Ambiti turistici Riviera Apuana e della Lunigiana che hanno lavorato in sinergia con il contributo dell'ente camerale apuano e il via libera da Toscana Promozione Turistica.

Fonte: D.L. Ufficio stampa