Maltempo agosto 2022: contributi per i danni a privati e imprese. Approvazione elenco soggetti ammissibili e modalità operative

Con Ordinanza 27 del 12 aprile 2023 è stato approvato l’elenco dei soggetti ammissibili alla concessione ed erogazione dei contributi di immediato sostegno nei confronti dei nuclei familiari interessati dagli eventi meteorologici di cui alla DCM del 10/10/2022. Sono state altresì definite le modalità operative.

La documentazione è scaricabile in formato PDF dal siti della Regione Toscana, alla sezione Emergenza e sicurezza, Protezione Civile, sulla destra cliccare su Interventi straordinari e di emergenza, scorrere la pagina web fino a trovare “Eventi meteorologici 18 agosto 2022 provincia di Massa-Carrara”.

Per semplicità si riporta in calce il link al sito della Regione dove è possibile scaricare il testo dell’ordinanza con i relativi allegati:

https://www.regione.toscana.it/-/eventi-metereologici-18-agosto-2022-provincia-di-massa-carrara