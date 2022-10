Manifestazione di interesse per l'affidamento diretto dei servizi di sala e di palcoscenico per il Teatro Dei Servi

Il Comune di Massa intende procedere, con il presente Avviso, ad un’indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, idonei Operatori Economici al fine di affidare i servizi di sala e di palcoscenico per il Teatro dei Servi in occasione degli eventi di spettacolo organizzati dal Comune di Massa per la stagione 2022- 2023 ovvero a partire dal 10/11/2022 al 15/07/2023 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs. n. 50/2016.

Con avviso pubblico l'amministrazione avvia una indagine di mercato finalizzata unicamente ad individuare operatori economici qualificati in possesso di specifici requisiti necessari all’espletamento dei servizi di cui al Capitolato Prestazionale dei servizi (allegato 2).

TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONI DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare, in possesso dei necessari requisiti, sono invitati a presentare la domanda di manifestazione di interesse, a pena di esclusione, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO FISSATO ALLE ORE 12.00 DEL GIORNO LUNEDÌ 24 OTTOBRE 2022 (oltre detto termine non è valida alcuna domanda anche se sostitutiva od aggiuntiva a domanda precedente).

L’operatore economico deve produrre la seguente documentazione:

1) Domanda di partecipazione, utilizzando preferibilmente il modello predisposto (Allegato 1)

2) Copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

(Se la sottoscrizione avviene con firma digitale non occorre allegare documento di identità);

3. Il capitolato Prestazionale dei servizi (All. 2) sottoscritto in calce, con timbro e firma del legale

rappresentante, per integrale accettazione;

4. Eventuale contratto di avvalimento secondo le indicazioni dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016

La documentazione di cui sopra può essere presentata:

• a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.massa@postacert.toscana.it;

• tramite consegna a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune di Massa sito in Massa, via Porta Fabbrica, 1, al primo piano del palazzo comunale.

(aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00).

Nell’oggetto della pec o all’esterno del plico cartaceo andrà indicata la dicitura “Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento diretto dei servizi di sala e di palco presso il teatro dei Servi - 10/11/2022 al 15/07/2023.

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AFFIDAMENTO DIRETTO TEATRO DEI SERVI



