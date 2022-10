Manifestazione di interesse per l'affidamento, ideazione ed allestimento degli addobbi luminosi natalizi

Approvato l'avviso pubblico per l'indizione di una manifestazione di interesse per l'affidamento e l'ideazione ed allestimento degli addobbi luminosi natalizi per le festività 2022.

Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse

- Tutti gli operatori economici interessati a partecipare, che siano muniti dei necessari requisiti, sono invitati a presentare la domanda di manifestazione di interesse, a pena di esclusione, entro il termine perentorio fissato alle ore 12:00 del giorno 24/10/2022 (oltre detto termine non è valida alcuna domanda anche se sostitutiva od aggiuntiva a domanda precedente).

- Alla Domanda deve essere allegata, copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Se la sottoscrizione avviene con firma digitale non occorre allegare documento di identità.

La documentazione di cui sopra può essere presentata:

- a mezzo posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: comune.massa@postacert.toscana.it;

- tramite consegna a mano a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune di Massa sito in Massa, via Porta Fabbrica, 1, al primo piano del palazzo comunale con apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

- A prescindere dalla modalità di trasmissione nell’oggetto andrà indicata la seguente dicitura: Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di allestimento addobbi luminosi nella città di Massa in occasione delle festività natalizie 2022.



Attenzione: La procedura di gara sarà espletata attraverso la piattaforma Appalti & Contratti - https://comunemassa-appalti.maggiolicloud.it/Appalti/, il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati.



Informazioni sulla procedura

Servizio alla Collettività, Cultura,Turismo e Sport del Comune di Massa ai seguenti recapiti telefonici e o indirizzi di posta elettronica:

Simona Benetti 0585/490536 e-mail: simona.benetti@comune.massa.ms.it

Piera Pucci 0585/490523 e-mail: piera.pucci@comune.massa.ms.it

Link Avviso Indagine Esplorativa Luminarie 2022

