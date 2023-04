Manifestazione di interesse rivolta alle strutture private accreditate dei servizi educativi per la prima infanzia per l'adesione alla misura regionale "Nidi Gratis" anno 2023/2024

Al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema integrato pubblico/privato locale è stato approvato l' avviso pubblico finalizzato all’individuazione di strutture private accreditate di servizi educativi per la prima infanzia presenti nel territorio comunale interessate a stipulare apposita convenzione con il comune di Massa per "L'Adesione alla misura regionale Nidi Gratis anno 2023/2024".

La manifestazione di interesse può essere presentata dai titolari e/o gestori di strutture private regolarmente autorizzate al funzionamento e accreditate e devono possedere requisiti di solidità economica per garantire continuità della convenzione.



Modalità di presentazione e termini:

La domanda, debitamente sottoscritta, in carta libera, con allegata fotocopia non autenticata di valido documento di identità, dovrà pervenire entro le ore 23:59 del giorno 21 aprile 2023 solo esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: comune.massa@postacert.toscana.it e l’oggetto della pec dovrà riportare la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la stipula di convenzioni per l'adesione alla misura regionale NIDI GRATIS a.e. 2023 – 2024”.



Urp 2023