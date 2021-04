Marina: modifiche alla viabilità

Con ordinanza dirigenziale e n. 476 del 20 giugno 2019 (in allegato alla pagina) viene ripristinato il DOPPIO SENSO di circolazione in Via Lungofrigido di Ponente e istituito il DOPPIO SENSO anche in via Mazzini nel tratto via Lungofrigido di Ponente-via V.Veneto. Di conseguenza è invertito il senso unico di marcia in via Vittorio Veneto (tratto via Mazzini-via Casmicciola ) e in via Bagnone da MONTI-MARE a MARE-MONTI.

Secondo la normativa di riferimento il provvedimento entra in vigore dal posizionamento della segnaletica corrispondente. La ditta incaricata interverrà, salvo imprevisti, nella giornata di lunedì 24 giugno p.v.

Fonte: - D.L. Ufficio stampa