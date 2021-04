Microcredito per aziende e liberi professionisti che hanno subito danni causati dal maltempo di novembre

La Giunta regionale ha attivato prestiti in microcredito fino a 20 mila euro, a tasso zero, destinati alle aziende (non agricole) e ai liberi professionisti che hanno subito danni a seguito del maltempo e degli allagamenti che hanno interessato il territorio della Toscana tra il 3 e I’11 novembre e il 16 e 17 novembre 2019.

Per richiederli, in questa prima fase, è sufficiente un’autodichiarazione con i danni subiti e gli interventi conseguenti da finanziare senza dover presentare garanzie. La perizia sarà richiesta in un secondo momento, in fase di rendicontazione (c’è tempo un anno dalla concessione del prestito), ma rientra anch’essa tra le spese ammissibili e finanziabili. Le pratiche saranno gestite da Fidi Toscana.



I moduli per il microcredito sono disponibili sul portale “Toscana Muove”, nella sezione “Bandi gestiti”. Sono ammesse tutte le spese connesse alla ripresa e al rilancio delle attività danneggiate ed investimenti , a titolo di esempio per riparare o acquistare nuovi macchinari al posto di apparecchiature non più utilizzabili, acquisto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, le spese per la rimozione o lo smaltimento di detriti e fango ed altri costi generali.

Gli uffici esamineranno velocemente le richieste e dall’ammissione al prestito (su cui potrà essere richiesto un anticipo fino all’80 per cento) e dalla firma del contralto le aziende avranno un anno di tempo per eseguire gli interventi dichiarati, con una proroga possibile di altri tre mesi. A conclusione della rendicontazione sarà erogato l’intero prestito. II finanziamento ricevuto potrà essere restituito da tre a dieci anni, a tasso zero. Le rate sono trimestrali e si pagano solo dal terzo anno: è previsto infatti un preammortamento di ventiquattro mesi.

Le piccole e medie imprese (sempre non agricole) e i liberi professionisti danneggiati dal maltempo e che necessitino di prestiti maggiori di 20 mila euro potranno invece usufruire di garanzie su finanziamenti richiesti ad istituti bancari.

