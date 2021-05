Nomina tecnici per Commissione paesaggistica

E' indetta una selezione pubblica per la nomina, da parte del Consiglio Comunale di Massa, di n. 3 componenti della Commissione Comunale per il Paesaggio che verranno scelti tra esperti in materia paesaggistica ed ambientale. Alla selezione possono partecipare tecnici esperti in materia paesaggistica (professori e ricercatori universitari, professionisti con qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, progettazione e pianificazione, dipendenti di Enti che per un periodo non inferire a cinque anni siano stati responsabili di una struttura organizzativa con competenze in materia di paesaggio) che, una volta individuati dalla commissione esaminatrice in seduta segreta sulla base dei requisiti posseduti, verranno nominati con deliberazione del Consiglio Comunale. Le domande di ammissione verranno aperte, e la Commissione procederà alla verifica della documentazione presentata, in seduta pubblica fissata per il giorno 8 agosto alle ore 11 presso gli uffici del Comune di Massa, 6° piano.

Modalità e termini di presentazione delle domande

I tecnici in possesso dei requisiti indicati nell'avviso pubblico potranno presentare la propria candidatura, utilizzando il modello appositamente predisposto (allegato B), entro le ore 12,00 di martedì 6 agosto 2019 in uno dei seguenti modi:

a mezzo PEC all'indirizzo comune.massa@postacert.toscana.it (in questo caso la domanda dovrà essere firmata digitalmente);

tramite raccomandata AR a mezzo servizio postale;

consegna a mano all'Ufficio Protocollo tutte le mattine dal lunedì al venerdì ore 8.45 - 12.45; martedì e giovedì anche pomeriggio ore 15.30 - 17.30.

