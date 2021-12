"Nonni civici": avviso per convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Scadenza 10 settembre 2021

Per garantire la sicurezza dei bambini davanti alle scuole e, al contempo, promuovere la partecipazione attiva degli anziani alla vita sociale e culturale cittadina, il Comune di Massa realizza ogni anno, in collaborazione con le associazioni del territorio, il progetto denominato "nonni civici" assegnando alle scuole primarie (site nelle località Rinchiostra, Romagnano, Ortola, Volpigliano, Santa Lucia, via Fiume, via Casamicciola, via Pisa, via Romana, via Bagaglione, Ronchi) due persone, di età non superiore ai 75 anni, che hanno il compito di vigilare nei momenti di entrata e di uscita dalle scuole, di sorvegliare i bambini nell'attraversamento della strada e in eventuali contatti con persone sconosciute e di segnalare situazioni di pericolo agli organi competenti.

Per l'individuazione dei "nonni civici" il Comune ha bandito un AVVISO PUBBLICO al fine stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale in possesso di specifici requisiti, tra i quali: iscrizione da almeno sei mesi nel Registro Unico del Terzo Settore e avere tra i fini del proprio Statuto la promozione di iniziative atte a favorire la partecipazione delle persone anziane alla vita civile e sociale nonché a favorire il loro benessere psico-fisico, contribuendo a contrastare forme di emarginazione ed esclusione sociale.

Modalità e termini di presentazione delle richieste

Le organizzazioni/associazioni interessate a stipulare una convenzione con il Comune di Massa con le finalità indicate possono inviare la domanda di partecipazione, utilizzando il modulo predisposto, entro le ore 12.00 del giorno 10 Settembre 2021 in uno dei seguenti modi:

-tramite PEC allindirizzo comune.massa@postacert.toscana.it

-consegna a mano all’Ufficio Protocollo aperto dal lunedì al venerdì orario 9,00 - 12,30; martedì e giovedì anche pomeriggio orario 15,00 - 17,00

*************************************************

Ufficio Relazioni col Pubblico