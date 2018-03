Nuovo PAAS in Coworkeria

Inaugura venerdì 23 marzo alle 15 presso la Coworkeria di via Bastione un nuovo punto Paas per l’accesso assistito alla rete con l’obiettivo di favorire l’utilizzo e diffondere sempre più fra la popolazione la conoscenza dei servizi on line offerti dalla pubblica amministrazione.

Per il taglio del nastro è prevista una cerimonia pubblica alla presenza dell’assessore regionale ai sistemi informativi e all’innovazione tecnologica Vittorio Bugli che, con il sindaco Alessandro Volpi e gli assessori comunali Elena Mosti e Gabriele Carioli, presenteranno il nuovo servizio inserito nel percorso di coworking e paas per i servizi di Open Toscana.

Il nuovo punto Pass di via Bastione diversamente da quelli già presenti a Romagnano e in via Fantoni che sono gestiti dalle associazione degli anziani e dei consumatori, sarà gestito dalla Coworkeria di Massa che punta ad attivare sinergie con altre esperienze di co-work nello sviluppo e la promozione delle nuove tecnologie a servizio delle politiche attive per i giovani e per ridurre il cosiddetto divario digitale tra coloro che hanno facile accesso alla rete e coloro che ne sono esclusi.

Per la cerimonia d’apertura del nuovo Paas in via Bastione il programma prevede gli interventi del dottor Franco Dalle Mura responsabile dei servizi informatici del comune e di Michele Trevisan che segue lo sportello comunale delle politiche giovanili .

L’intervento dell’assessore Bugli chiuderà l’iniziativa dopo un momento di discussione e dibattito aperto alle testimonianze dei rappresentanti della comunità dei Coworker di Carrara, Versilia e dell’assessora alle politiche sociali e giovanili del comune di Formigine Simona Saracino.

Fonte: - D.L. Ufficio stampa