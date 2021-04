Premio Ciro Siciliano 2019

26 febbraio 2019 - Il premio, organizzato dall’associazione culturale Eventi sul Frigido e promosso dal Comune, è aperto alle classi, a gruppi di alunni ed a singoli studenti che con questo concorso affrontano il tema della memoria attraverso elaborati scritti, poesie, interviste e disegni grafici.

Si articola in due sezioni: manifesti , che potranno essere eseguiti con qualsiasi tecnica, e componimenti, ossia produzione di un testo scritto, in forma di prosa o di poesia, racconto o intervista, anche con produzione multimediale.

In palio premi in denaro per ogni ordine di scuola partecipante, primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore, ma anche targhe, coppe ed altri riconoscimenti messi a disposizione da vari enti.

Tra i manifesti premiati, la Giuria del concorso avrà la facoltà di sceglierne uno da utilizzare come manifesto ufficiale della cerimonia commemorativa della Strage di Forno che avvenne il 13 giugno1944 dove, tra gli altri, morì eroicamente il maresciallo Siciliano.

La scadenza per la presentazione delle opere è fissata al 30 aprile 2019 e gli elaborati vanno presentati all'Ufficio Cultura - Comune di Massa, via Porta fabbrica, 1

Anche quest’anno è stata istituita una sezione del concorso, il "Premio Bontà" , in memoria del maestro Giuseppe Fruzzetti: un premio da attribuire a uno studente o ad una studentessa, o gruppi, che si siano particolarmente distinti in atti di generosità e di altruismo verso il prossimo.



La cerimonia di premiazione si svolgerà il 6 giugno 2019, alle ore 9:30, nella Sala della Resistenza di Palazzo Ducale.

Gli elaborati prodotti dagli studenti pervenuti al concorso nelle edizioni di ogni biennio saranno raccolti nel volume “I giovani raccontano” e fanno parte della collana del Consiglio regionale della Toscana consultabili al sito: www.consiglio.regione.toscana.it

Per informazioni :

- Comune di Massa – Ufficio Cultura 0585/490473-490279

- Ass.Eventi sul Frigido - Sig.ra Angela Maria Fruzzetti cell. 320 8336 417 - email: afruzzetti@alice.it

In allegato i bandi e le schede di partecipazione

