Prolungata allerta meteo codice arancio

A seguito del nuovo bollettino di allerta del CFR, si comunica che l'allerta meteo codice arancio per rischio idraulico - reticolo minore, è prolungata fino alle 23:59 di lunedì 29 ottobre.

Dalle 7:00 alle 23:59 di lunedì 29 ottobre è stata emanata anche allerta codice arancio per temporali forti e per vento.

Si invitano i cittadini ad osservare semplici regole di protezione personale e a mettere in sicurezza i propri beni nelle zone soggette ad allagamenti, usare l'automobile solo se strettamente necessario e parcheggiarla in zone sicure, non sostare vicino ai corsi d'acqua e non utilizzare i sottopassaggi. Se possibile non soggiornare nelle aree a rischio frana, e segnalare immediatamente eventuali criticità. Tenersi aggiornati sulla situazione meteorologica in atto aiuta a scongiurare situazioni di pericolo.

Per eventuali criticità contattare la Protezione Civile comunale al seguente numero: 0585/490249

Si consigliano pertanto i seguenti link:

