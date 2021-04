Pubblicati i risultati della seconda campagna di monitoraggio della falda di Massa Carrara

Sono disponibili e pubblicati sul sito di Arpat i risultati della seconda campagna di monitoraggio della falda di Massa e Carrara che costituisce un corpo idrico unitario nelle aree SIN e SIR.

I dati analitici di questo secondo monitoraggio effettuato a giugno 2019 confermano sostanzialmente la presenza degli stessi inquinanti già rilevati dopo la prima campagna di monitoraggio iniziata ad ottobre 2018 e, insieme, forniranno la base di studio su cui sviluppare il miglior progetto di bonifica possibile per la falda apuana secondo il programma d'intervento da 25,5 milioni di euro frutto dell’Accordo siglato nel 2018 tra Governo, Regione Toscana e Enti locali interessati.

Avendo Regione Toscana la responsabilità dell'attuazione dell’Accordo, assieme al ministero dell'Ambiente, ai comuni di Massa e di Carrara con il supporto degli altri enti interessati quali ARPAT, Azienda USL Toscana Nord Ovest, Gaia spa, il prossimo 16 dicembre, è già programmata una conferenza in Regione per una lettura pubblica degli ultimi campionamenti e per discutere delle possibili operazioni di bonifica da porre in essere.

“Sarà premura del Comune di Massa - ha commentato l'assessore Veronica Ravagli - alla luce dei risultati conseguiti da Sogesid (soggettto del Ministero attuatore dell'intervento n.d.r.) , effettuare un incontro con Asl e Arpat per valutare l’eventuale possibilità di riperimetrazione di alcune zone oggi ancora poste a divieto di utilizzo dei pozzi. Ovviamente, finché non si potrà intervenire diversamente, raccomandandone il rispetto assoluto, è bene ricordare che le ordinanze emesse nel corso del 2019 restano valide. L'Amministrazione - prosegue Ravagli - si sta intanto organizzando per promuovere una serie di incontri con la cittadinanza per informarla sull’andamento del percorso finalizzato alla bonifica dell’area di falda. A breve saremo in grado di comunicare le date”.

Fonte: - D.L. Ufficio stampa