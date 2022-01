Raccolta rifiuti per persone in isolamento domiciliare Covid

L'Asmiu comunica che la Regione Toscana ha introdotto nuove procedure per la raccolta dei rifiuti per le persone risultate positive al covid in isolamento domiciliare. I rifiuti provenienti dalle abitazioni in cui è presente una o più persone positive si conferiscono come indifferenziato, nel RUR (senza adempiere agli obblighi di raccolta differenziata) in un'unica soluzione.

I rifiuti Covid si confezionano con un minimo di due sacchetti di plastica, uno dentro l’altro, di idoneo spessore e resistenza e ben chiusi. Tali sacchi non sono forniti da ASMIU. Anche in questo caso i sacchi non devono esser di colore nero.

I rifiuti si conferiscono ai consueti sistemi di raccolta presenti sul territorio:

• Raccolta porta a porta: si espone il sacco il giorno di ritiro del RUR previsto dal calendario;

• Raccolta domiciliare a bidoncini: si conferisce il sacco nel contenitore del RUR;

• Raccolta presso le isole ecologiche fuori terra: si conferisce il sacco nel contenitore del RUR;

• Raccolta presso le isole ecologiche fuori terra automatiche: si conferisce il sacco nella bocchetta di immissione del RUR;

• Raccolta presso le isole ecologiche interrate automatiche: si conferisce il sacco nella torretta di immissione del RUR;

• Raccolta con cassonetto stradale: si conferisce il sacco nel cassonetto del RUR;

L’ordinanza prevede che: “resta ferma la possibilità di richiedere il ritiro a domicilio dei rifiuti provenienti da civile abitazione da parte delle persone che, risultate positive alla Covid-19 e soggette a restrizioni, siano oggettivamente impossibilitate a provvedere al conferimento, anche per l’assenza di rete parentale, amicale o sociale di supporto; le indicazioni per l’attivazione del servizio saranno definite e rese note dal gestore dell’area di riferimento”.

ASMIU in tal senso prosegue con il servizio di raccolta domiciliare dedicato ai rifiuti Covid.

I cittadini possono attivare il servizio attraverso i seguenti contatti:

• 0858 831220 (dalle ore 8:30 alle ore 13:30)

• 3938567948 (dalle ore 8:30 alle ore 13:30)

• ritiro.covid@asmiu.it

• infoservizi@asmiu.it

• differAPP

Urp

13.01.2022