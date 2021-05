Rettifica Ordinanza 160/2020 di chiusura di tutti gli esercizi comerciali al dettaglio a Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Chiusi anche i tabaccai

A seguito dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 31/2020, con Ordinanza n. 161 del 10 aprile è stato rettificato il precedente provvedimento sindacale n. 160/2020: è stata così disposta la chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali al dettaglio nei giorni 12 aprile (Santa Pasqua) e 13 aprile (Lunedì dell’Angelo) 2020, con estensione di chiusura anche ai tabaccai, ad esclusione delle rivendite di giornali, farmacie e parafarmacie.

Consentite le vendite dei generi alimentari e di beni di prima necessità con consegna al domicilio, esclusivamente richieste a mezzo prenotazione on line o telefonica. La consegna a domicilio del cliente deve avvenire nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per la consegna.

L'Ordinanza è finalizzata a prevenire il verificarsi di eventi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica in questa fase di emergenza sanitaria, come ad esempio la consuetudine dei cittadini di uscire dalle proprie abitazioni nei giorni di festa, per fare acquisti di generi alimentari, anche da consumare in spazi pubblici; questo potrebbe causare pericolosi assembramenti di persone, spostamenti non strettamente necessari con il conseguente massivo e incontrollato afflusso di persone sia presso le strutture di vendita che per le strade. La situazione renderebbe ancor più difficile i controlli soprattutto da parte della Polizia Municipale e di tutte le altre Forze di Polizia, già costantemente impegnati nelle attività di presidio nei punti nevralgici della città.

In allegato il testo dell'Ordinanza

**********************************************************

Ufficio Relazioni con il Pubblico