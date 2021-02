Riapertura cimiteri dal 5 maggio: accesso consentito con misure di contenimento della diffusione del virus

Con Ordinanza n. 168 del 30 aprile 2020 il Sindaco ha disposto la riapertura dei cimiteri, sempre con lo stesso orario. Dovranno essere rispettate alcune regole di contenimento della diffusione del Covid-19, ossia indossare la mascherina di protezione e guanti monouso quando si toccano superfici in comune, come ad esempio le fontane. Inoltre è obbligo mantenere sempre la distanza interpersonale di 1,80 m. come stabilito dalla Regione Toscana.

Per accedere ai cimiteri di Mirteto e di Turano si dovrà utilizzare un solo varco d'ingresso: per il cimitero di Mirteto l'apertura lato mare, per il cimitero di Turano quella sul lato monte.

Per evitare assembramenti e consentire a tutti la possibilità di fare visita ai propri defunti, si raccomanda di non sostare all'interno dei cimiteri più di un'ora e di seguire l'ingresso che è stato calendarizzato secondo questo ordinamento, da ripetere a rotazione nei giorni successivi:

martedì 5 maggio: accesso consentito ai parenti dei defunti con iniziale del cognome A - E

mercoledì 6 maggio: accesso consentito ai parenti dei defunti con iniziale del cognome F- L

giovedì 7 maggio: accesso consentito ai parenti dei defunti con iniziale del cognome M - Q

venerdì 8 maggio: accesso consentito ai parenti dei defunti con iniziale del cognome R - Z

In allegato l'Ordinanza n. 168/2020

