Riapertura termini per le richieste di proprietà degli immobili in aree PEEP

Il Comune di Massa riavvia la procedura per l'assegnazione della proprietà degli immobili esistenti in aree PEEP riaprendo i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei titolari di diritti di superficie in merito alla possibilità di trasformare in "piena proprietà" le aree già assegnate. Con la trasformazione del diritto, i titolari diventeranno proprietari dell'immobile senza più obblighi verso il Comune di Massa e con notevoli vantaggi economici connessi alla libera disponibilità del bene.

La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà avverrà mediante la stipula di una nuova convenzione con il Comune, in sostituzione della precedente.

Il corrispettivo da riconoscere al Comune per la trasformazione in diritto di proprietà del diritto di superficie sarà calcolato con le modalità agevolate di cui

al Decreto Legge n.151 del 25 novembre 2020, e quindi di importo sensibilmente inferiore al vero valore di mercato dell'area oggetto di trasformazione. Il calcolo esatto, qualora il titolare dell’immobile fosse interessato a questa opportunità, verrà conteggiato dagli uffici comunali.



Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse

Quanti siano titolari di un diritto di superficie in aree PEEP e siano interessati ad acquisire la proprietà potranno compilare ed inviare al Comune di Massa il modulo di adesione nel periodo compreso tra il 1° giugno 2021 e il 30 settembre 2021 in uno dei seguenti modi:

-spedizione tramite raccomandata a/r;

-invio tramite PEC all’indirizzo comune.massa@postacert.toscana.it

-consegna all'Ufficio Protocollo aperto dal lunedì al venerdì orario 9.00-12.30; martedì e giovedì anche pomeriggio orario 15.00-17.00.

Il modulo è disponibile in allegato oppure può essere richiesto agli amministratori dei Condomini interessati o via mail all’indirizzo sara.mattei@comune.massa.ms.it

Info: Sara Mattei -Servizio Patrimonio e Demanio – Tel. 0585/490.458 e-mail sara.mattei@comune.massa.ms.it

