Rischio incendi in Toscana fino al 27 marzo: divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali

Il periodo compreso tra il 12 e il 27 marzo 2022 è stato dichiarato dalla Regione Toscana, con decreto n. 4035/2022, "a rischio di sviluppo di incendi boschivi" pertanto, su tutto il territorio toscano, è in vigore il divieto di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali.

La decisione è stata presa a causa del perdurare di condizioni meteo climatiche caratterizzate da scarse piogge e presenza di vento e umidità: l'analisi delle condizioni elaborata dal Consorzio LaMMA ha fornito, infatti, indicazioni sul probabile innalzamento degli attuali livelli di rischio in tutta la Regione a causa di pressioni medio-alte con bassa probabilità di precipitazione. In base all'evoluzione climatica a Regione potrà stabilire di prolungare il periodo di divieto assoluto, oltre la data del 27 marzo.

La mancata osservanza dei divieti, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.

