Servizi Educativi per la Prima Infanzia - anno educativo 2022/2023

Con il 1° Settembre 2022 prende avvio l’anno educativo 2022-2023: da subito i Nidi d’Infanzia apriranno le proprie porte alle famiglie.

Si riportano di seguito alcune prime informazioni inerenti alla riapertura dei servizi:

Orari del Servizio

Al fine di agevolare un graduale ambientamento dei piccoli utenti, i servizi educativi nelle prime due settimane di apertura (fino a venerdì 16 settembre compreso), osserveranno l’orario antimeridiano 7:30/13:30 senza servizio di mensa. A partire da lunedì 19 settembre verrà rispettato il normale orario di funzionamento: dal lunedì al venerdì 7:30/15:30 con consumazione del pasto e riposo pomeridiano, secondo le indicazioni che verranno gradualmente fornite alle famiglie dal personale educativo.

***********************

Ambientamenti al nido

Nei giorni immediatamente antecedenti alla ripresa del servizio, il personale educativo avrà cura di contattare telefonicamente le famiglie al fine di concordare gli inserimenti. Verrà data la precedenza ai bambini che già frequentavano il nido, procedendo in seguito con l’ambientamento dei nuovi iscritti. Il periodo di ambientamento - nel rispetto dei criteri pedagogici consolidati - dovrà realizzarsi in piccoli gruppi, comprendendo il genitore o l'adulto accompagnatore.

***********************

Obblighi vaccinali, salute e prevenzione

►i bambini ammessi al nido avranno diritto alla frequenza solo se regolarizzata l’iscrizione tramite procedura on-line e se in regola con gli obblighi vaccinali di cui alla Legge n. 119 del 31 luglio 2017. L’ufficio provvederà alla verifica della regolarità vaccinale, attraverso lo scambio di dati tra istituzioni ed Azienda Sanitaria Locale e la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporterà la decadenza dell’iscrizione al nido (secondo quanto previsto dall’art. 3bis, comma 5, del Decreto legge 7 giugno 2017, n.73 convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017 n. 119);

►sono disponibili le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023”;

►l’Ente si riserva la possibilità di effettuare una rimodulazione del servizio nel caso in cui si verificasse una riacutizzazione della pandemia da Covid-19 o intervengano linee nazionali e/o regionali diverse rispetto a quelle vigenti alla data odierna.

***********************

Normativa di riferimento:

Legge Regionale 26 luglio 2002, n.32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” così come modificata dalla Legge Regionale del 27 gennaio 2013, n.3

Regolamento Regionale in materia di servizi educativi per la prima infanzia (Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 luglio 2013, n.41/R) e successive modifiche (Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 luglio 2020, n.55/R e 2 ottobre 2018, n.55R)

Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Massa, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 21 aprile 2009

Atto di Giunta Municipale 14 giugno 2014 n.191 di adesione alle linee di indirizzo regionali di cui al sopra citato Regolamento Regionale